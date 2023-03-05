Камила Валиева — о допинговом скандале ОИ-2022: в один момент резко стала взрослой

Серебряный призёр финала Гран-при России Камила Валиева подвела итоги постолимпийского сезона, отказавшись отвечать на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу.
В допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России – 2022, было найдено запрещённое вещество, окончательную точку в этом деле должен поставить CAS.
«После чемпионата России — 2022 небольшой ком присутствовал, сложнее было здесь выступать морально, всё время вспоминала какие-то отрывки событий, но я рада, что я здесь, продолжаю радовать зрителей. Рада, что сделала два тулупа, не хватило немного физики. Теперь — отдых и подготовка к новому сезону.
Я бы хотела сказать, что по окончании сезона довольна собой в большей степени. Я выросла, много чего происходило в моей жизни. То, что произошло там (на Олимпиаде), меня окончательно укрепило. Я в один момент резко стала взрослой. Благодаря поддержке тренеров, родных, многих людей, которых я встречаю, благодаря им я остаюсь такой стойкой. Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась. Невозможно идти только вверх, в какой-то момент будет спад, это подстёгивает работать. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.
Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 марта 2023
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
16:56
-
16:42
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:23
-
15:18
-
15:10
-
14:32
-
14:09
-
13:58
-
13:00
-
12:54
-
11:59
-
11:06
-
10:47
-
10:36
-
09:59
- 4 марта 2023
-
23:52
-
22:28
-
21:56
-
21:19
-
21:09
-
21:01