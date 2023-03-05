Камила Валиева — о допинговом скандале ОИ-2022: в один момент резко стала взрослой

Серебряный призёр финала Гран-при России Камила Валиева подвела итоги постолимпийского сезона, отказавшись отвечать на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу.

В допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России – 2022, было найдено запрещённое вещество, окончательную точку в этом деле должен поставить CAS.

«После чемпионата России — 2022 небольшой ком присутствовал, сложнее было здесь выступать морально, всё время вспоминала какие-то отрывки событий, но я рада, что я здесь, продолжаю радовать зрителей. Рада, что сделала два тулупа, не хватило немного физики. Теперь — отдых и подготовка к новому сезону.

Я бы хотела сказать, что по окончании сезона довольна собой в большей степени. Я выросла, много чего происходило в моей жизни. То, что произошло там (на Олимпиаде), меня окончательно укрепило. Я в один момент резко стала взрослой. Благодаря поддержке тренеров, родных, многих людей, которых я встречаю, благодаря им я остаюсь такой стойкой. Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась. Невозможно идти только вверх, в какой-то момент будет спад, это подстёгивает работать. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.

Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.