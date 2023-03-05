Камила Валиева: главное — продолжать кататься и продолжать радоваться

Фигуристка Камила Валиева рассказала, чем будет заниматься по окончании соревновательного сезона-2022/2023.

«Хочется ли сейчас сделать что-то по окончании сезона, что не могла сделать раньше? Жёстких ограничений себе не ставила в своей спортивной карьере. Сейчас хочется прогуляться по Питеру, сделать тысяч 30 шагов, просто кататься в удовольствие — остались шоу-программы, может быть, восстанавливать элементы, которые ещё недовосстановила, учить что-то новое.

Часто ли узнают на улицах? Очень редко узнают. Только знающие люди иногда могут заметить, узнать в тот момент, когда распущены волосы, когда не накрашена.

Как сейчас с английским языком? Сразу же после Finlandia Trophy я говорила на английском в Канаде, очень нервничала, сосредоточилась тогда даже сильнее, чем в произвольной программе (смеётся). Сейчас с ним нормально, есть достижение — я посмотрела пару фильмов на английском и их поняла.

Это приятно, что столько людей собираются в разных городах — Красноярске, Санкт-Петербурге, Москве, Казани. Если честно, они мне как вторая семья. С болельщиками встречаемся после стартов, они так поддерживают. Им неважно, что ты делаешь, — главное, продолжать кататься и продолжать радоваться. Хотелось бы от спортсменов сказать огромное спасибо, благодаря вам наш вид спорта развивается», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.