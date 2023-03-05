Туктамышева: рада, что смогла поставить жирную точку в сезоне в родном «Юбилейном»

Бронзовый призёр финала Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подвела итоги сезона-2022/2023.

«Я довольна своим выступлением — и сезоном, и тем, как провела серию Гран-при, чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в сезоне в своём родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.

Насколько важны болельщики? Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем в интернете, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки. Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то более ответственно относишься к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.

В Питере меня узнают довольно часто — в ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два-три года», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.