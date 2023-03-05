Елизавета Туктамышева: хочу в жизнь воплотить какой-то комичный образ

Бронзовый призёр финала Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.
«У меня желание одно — выдохнуть, сделать отдых. Я жду конца сезона, чтобы это случилось. Сейчас начинаются шоу, нужно готовиться к шоу-программам. Нам пока нельзя разглашать, что будет на шоу-программах. Есть желание сходить в спа, отдохнуть, расслабиться. Съесть бургер? Захочу бургер — съем бургер.
Фигурное катание — спорт, шоу остаются на втором плане, это как следствие хороших выступлений. Что касается выступления под водой, то я бы выглядела как смешной толстый человечек, «Я водяной, я водяной!» Хочу в жизнь воплотить какой-то комичный образ. Но в шоу-программах будет другое. Нужно много работать, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Хочется сделать комичный и смешной образ, который будет радовать. Это одна из идей, которые я хочу воплотить в жизнь», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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