Елизавета Туктамышева: хочу в жизнь воплотить какой-то комичный образ

Бронзовый призёр финала Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.

«У меня желание одно — выдохнуть, сделать отдых. Я жду конца сезона, чтобы это случилось. Сейчас начинаются шоу, нужно готовиться к шоу-программам. Нам пока нельзя разглашать, что будет на шоу-программах. Есть желание сходить в спа, отдохнуть, расслабиться. Съесть бургер? Захочу бургер — съем бургер.

Фигурное катание — спорт, шоу остаются на втором плане, это как следствие хороших выступлений. Что касается выступления под водой, то я бы выглядела как смешной толстый человечек, «Я водяной, я водяной!» Хочу в жизнь воплотить какой-то комичный образ. Но в шоу-программах будет другое. Нужно много работать, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Хочется сделать комичный и смешной образ, который будет радовать. Это одна из идей, которые я хочу воплотить в жизнь», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.