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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Чемпионский прокат Аделии Петросян с четверным флипом в финале Гран-при России. Видео

Чемпионский прокат Аделии Петросян с четверным флипом в финале Гран-при России. Видео
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Фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, начала произвольную программу с уверенного исполнения нового для себя элемента – четверного флипа. Затем последовал каскад четверной тулуп – двойной аксель. Дальше была ошибка на сольном четверном тулупе и падение с тройного акселя, но это не помешало Аделии вслед за короткой выиграть и произвольную программу, а также в целом финал Гран-при России.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России
Женщины

1. Аделия Петросян (Москва) – 255,01.
2. Камила Валиева (Москва) – 241,76.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,61.
4. Софья Акатьева (Москва) – 241,09.
5. Софья Муравьёва (Москва) – 233,04.
6. Алина Горбачёва (Москва) – 228,85.

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