Бронзовый прокат Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при России. Видео

Фигуристка Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, начала произвольную программу с блестяще исполненного каскада из тройного и двойного акселей. Затем Елизавета немного ошиблась при приземлении с сольного тройного акселя, но в дальнейшем завершила прокат на одном дыхании, став бронзовым призёром финала Гран-при России.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Фигурное катание. Финал Гран-при России

Женщины

1. Аделия Петросян (Москва) – 255,01.

2. Камила Валиева (Москва) – 241,76.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,61.

4. Софья Акатьева (Москва) – 241,09.

5. Софья Муравьёва (Москва) – 233,04.

6. Алина Горбачёва (Москва) – 228,85.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.