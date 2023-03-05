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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Бронзовый прокат Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при России. Видео

Бронзовый прокат Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при России. Видео
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Фигуристка Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, начала произвольную программу с блестяще исполненного каскада из тройного и двойного акселей. Затем Елизавета немного ошиблась при приземлении с сольного тройного акселя, но в дальнейшем завершила прокат на одном дыхании, став бронзовым призёром финала Гран-при России.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России
Женщины

1. Аделия Петросян (Москва) – 255,01.
2. Камила Валиева (Москва) – 241,76.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,61.
4. Софья Акатьева (Москва) – 241,09.
5. Софья Муравьёва (Москва) – 233,04.
6. Алина Горбачёва (Москва) – 228,85.

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