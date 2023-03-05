«Эффекта собранности достичь не получилось». Анастасия Мишина — о сезоне-2022/2023

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, подвела итоги выступления дуэта в финале Гран-при России.

Мишина и Галлямов заняли второе место, уступив менее балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Для нас этот старт был достаточно сложным, мы решили попробовать новый для себя элемент (тройной лутц в короткой программе. — Прим. «Чемпионата»). Делали не первый раз, делали стабильно на тренировках. Осознавали риск, можем сказать, что не жалеем, что попробовали новый прыжок.

Для нас сезон сложный, наверное, он не связан с клише, что после Олимпиады нет мотивации и сил работать. Я бы сказала, что в том сезоне мы собрали себя в самом начале и не отпускали до самого конца. В этот сезон было сложно входить, эффекта собранности достичь не получилось, в этом сезоне было намного больше ошибок, чем в позапрошлом, например.

Будем смотреть чемпионат мира, есть спортсмены, за которых мы будем переживать. Нам интересно, как спортсмены двигаются вперёд. Планка в России не ниже, как мы смотрим чемпионат мира, так и весь мир смотрит наши соревнования», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.