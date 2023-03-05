Тарасова и Морозов ответили на вопрос о продолжении карьеры

Бронзовые призёры финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о желании продолжать карьеру.
«Я скажу так — есть определённые желание. Но конкретного плана нет. Мы должны закончить сезон, ещё шоу-программы. А после можно строить планы. Желание продолжать есть», — сказал Морозов на пресс-конференции.
«У меня тоже», — поддержала Тарасова.
Фигурное катание. Финал Гран-при России
Спортивные пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 239,74.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 239,01.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва — Татарстан) – 225,81.
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 217,48.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 212,73.
6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 204,62.
- 5 марта 2023
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