Козловский: мы с Бойковой подходили к финалу Гран-при в абсолютно разобранном состоянии

Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, подвёл итоги победного для дуэта финала Гран при России. Ранее фигуристы стали чемпионами страны.
«Мы очень рады окончанию соревновательного сезона. Это не просто победа и золотая медаль, это победа силы воли над вероятностью. Если бы я был посторонним человеком и неделю назад мне бы сказали, что мы победим в Санкт Петербурге, я бы усомнился в этом.
Мы подходили к турниру в абсолютно разобранном состоянии, без физической формы, без стабильных качественных элементов. Но мы не теряли ни надежду, ни дух. Мы собрали не физическую форму, а силу воли. Это единственная причина, по которой мы сегодня победили. Тяжело побеждать, когда ты понимаешь, что физически к этому не готов», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 марта 2023
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