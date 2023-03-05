Гуменник выиграл финал Гран-при России, Алиев — второй, Кондратюк — третий

В Санкт-Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования мужчин. Лучший результат показал Пётр Гуменник, стабильно откатавший обе программы. На второе итоговое место с 11-го после короткой программы поднялся Дмитрий Алиев, показавший абсолютно лучший из всех участников прокат произвольной программы. Третьим стал лидировавший после первого дня соревнований Марк Кондратюк.

Фигурное катание. Финал Гран-при России

Мужчины

1. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.

3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94

6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96

7.Александр Самарин (Москва) – 257,32.

8. Иван Попов (Московская область) – 251,50.