Гуменник выиграл финал Гран-при России, Алиев — второй, Кондратюк — третий

В Санкт-Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования мужчин. Лучший результат показал Пётр Гуменник, стабильно откатавший обе программы. На второе итоговое место с 11-го после короткой программы поднялся Дмитрий Алиев, показавший абсолютно лучший из всех участников прокат произвольной программы. Третьим стал лидировавший после первого дня соревнований Марк Кондратюк.
Фигурное катание. Финал Гран-при России
Мужчины
1. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.
2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.
3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94
6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96
7.Александр Самарин (Москва) – 257,32.
8. Иван Попов (Московская область) – 251,50.
- 5 марта 2023
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