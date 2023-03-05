Евгений Семененко — о 4-м месте в финале Гран-при: не хватило пары недель тренировок

Чемпион России – 2023 Евгений Семененко подвёл итоги выступления в финале Гран-при России, по итогам которого занял четвёртое место.
В соревнованиях Семененко выступал после болезни. В произвольной программе Евгений ошибся на сольном четверном тулупе и тройном флипе.
«Каталось тяжело, было мало времени на подготовку после болезни, подвела выносливость. По технике ошибок не было, настрой нормальный. Не хватило пары недель тренировок. Тулуп третьим прыжком идёт, флип в конце программы. Ноги не на пике.
Видел ли баннер «Первый мёд за Женю»? Не знаю, пришли ли одногруппники, но всегда смотрят в прямом эфире. Им большой привет.
Передохнуть надо. Тяжело кататься после олимпийского сезона, но ещё и предолимпийский тяжёлый. Катаюсь, несмотря на активный образ жизни, стараюсь бороться до конца.
Турнир по шоу-программам? Готов на один процент. Ладно, с музыкой на 10», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 марта 2023
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