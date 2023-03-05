Макар Игнатов связал неудачу в финале Гран-при России с духотой в «Юбилейном»

Фигурист Макар Игнатов подвёл итоги выступления в финале Гран-при России, где занял пятое место.

В произвольной программе Игнатов упал с тройного акселя, который должен был быть в каскаде, и недокрутил четверной тулуп.

«Были недочёты с точки зрения выездов, и упал. Психологически в целом хорошо настроен, может быть, именно физики не хватило. Проблемы в подготовке или усталость в конце сезона? Наверное, всё это вместе. Всё-таки сказывается то, что конец сезона. Тут довольно жаркая арена, а у меня костюм из двух частей. На тренировке понял, что начинаю «течь», мне трудно становилось с дыханием из-за этого», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.