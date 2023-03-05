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Произвольная программа Тарасовой и Морозова в финале Гран-при России. Видео

Произвольная программа Тарасовой и Морозова в финале Гран-при России. Видео
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Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не избежали ошибок в произвольной программе в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. У серебряных призёров Олимпиады-2022 не задались параллельные прыжки и один из выбросов. В итоге Тарасова и Морозов довольствовались бронзой соревнований.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 239,74.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 239,01.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва — Татарстан) – 225,81.
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 217,48.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 212,73.
6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 204,62.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
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