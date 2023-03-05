Неудачный прокат произвольной программы Марка Кондратюка в финале Гран-при России. Видео

Лидировавший после первого дня финала Гран-при России Марк Кондратюк не справился с произвольной программой. Фигурист ошибся на четверном сальхове и тройном лутце, прыгнул «бабочку» вместо риттбергера. Все непрыжковые элементы во второй части программы были оценены по первому и второму уровню. При оценке 78,13 балла за технику Кондратюк получил 92,41 балла за компоненты. Это позволило Марку остаться в числе призёров, на 0,71 балла опередив Евгения Семененко.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.

3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94.

6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96.