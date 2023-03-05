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Идеальный прокат произвольной программы Дмитрия Алиева в финале Гран-при России. Видео

Идеальный прокат произвольной программы Дмитрия Алиева в финале Гран-при России. Видео
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Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев стал единственным фигуристом, безупречно исполнившим произвольную программу в финале Гран-при России. Алиев включил в программу три четверных прыжка и тройной аксель. Только за технику Дмитрий получил 101,66 балла. Однако после первого дня соревнований Алиев быль лишь 11-м, поэтому в итоге стал только серебряным призёром.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.
2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.
3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94.
6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду
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