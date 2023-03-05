Идеальный прокат произвольной программы Дмитрия Алиева в финале Гран-при России. Видео

Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев стал единственным фигуристом, безупречно исполнившим произвольную программу в финале Гран-при России. Алиев включил в программу три четверных прыжка и тройной аксель. Только за технику Дмитрий получил 101,66 балла. Однако после первого дня соревнований Алиев быль лишь 11-м, поэтому в итоге стал только серебряным призёром.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.

3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94.

6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96.