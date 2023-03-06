Петросян сокрушила соперниц, Трусова болела за Кондратюка. Лучшие фото финала Гран-при

5 марта в Санкт-Петербурге завершился финал Гран-при России по фигурному катанию.

В женских соревнованиях победу одержала Аделия Петросян, представляющая группу Этери Тутберидзе. Второй стала Камила Валиева, бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева.

У мужчин лучший результат показал Пётр Гуменник, стабильно откатавший обе программы. На второе итоговое место с 11-го после короткой программы поднялся Дмитрий Алиев, показавший абсолютно лучший из всех участников прокат произвольной программы. Третьим стал лидировавший после первого дня соревнований Марк Кондратюк.

В парном катании первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на 0,73 балла опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В танцах на льду победили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третье — Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Лучшие фото с финала Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.