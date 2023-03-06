«Подарок от Димы накануне 8 Марта». Инна Гончаренко — о прокате Алиева в финале Гран-при

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высоко оценила прокат произвольной программы Дмитрия Алиева.

Алиев был 11-м после первого дня финала Гран-при, но идеально откатал произвольную программу и поднялся на итоговое второе место. Победу одержал Пётр Гуменник, стабильно выступивший в оба дня соревнований. Бронзовым призёром стал лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк.

«Когда катаешься в первой разминке — нечего терять, надо идти ва-банк. Как-то, видимо, Дима «отпустил» свою нервную систему и катался в удовольствие. Он всё может, мы это прекрасно знаем, но что-то в психологическом плане ему не даёт делать такие прокаты. Думаю, он и сам не думал, что с 11-го места поднимется на пьедестал, просто катался в своё удовольствие и выдал прокат, который все давно ждали. Подарок от Димы накануне 8 Марта, всем поздравление, спасибо ему за такой прокат.

Очень хорош был и Андрей Мозалёв, в конце он, наверное, потерял концентрацию, не хватило сил. Женю Семененко на короткую хватило, произвольная вышла «грязноватой» — много помарочек, как будто до конца не восстановился, у Макара Игнатова было хорошее начало, потом вылезли ошибки, хотя функционально к концу сезона он набрал кондиции. У Петра Гуменника по чистоте второй прокат после Димы Алиева, но, на мой взгляд, было много моментов, к которым можно придраться, но он молодец. Очень ждала выхода Марка Кондратюка, думаю, что он тоже до конца ещё не восстановился от травмы, его отличает подача, он пропускает программу через себя, через душу, до конца держит нерв программы, несмотря на помарки, это в нём подкупает», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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