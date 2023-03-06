Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в шоу «Маска»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об эмоциях от участия в шоу «Маска», где она снималась в костюме шаурмы.
«Ну что… Вы уже знаете… Не ожидали меня увидеть в шоу «МАСКА»? Это был ооооочень интересный и весёлый для меня опыт. Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке. Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске. Спасибо программе и отдельное спасибо Юлии Сумачёвой за приглашение в проект», — написала Медведева в социальных сетях.
После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
- 6 марта 2023
-
13:14
-
12:21
-
09:00
-
00:13
- 5 марта 2023
-
23:58
-
23:23
-
23:16
-
23:11
-
22:04
-
21:51
-
21:41
-
21:20
-
21:08
-
21:00
-
20:48
-
20:34
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
19:26
-
19:20
-
19:11
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:41
-
18:32
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:47
-
17:41
-
17:29