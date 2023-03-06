Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в шоу «Маска»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об эмоциях от участия в шоу «Маска», где она снималась в костюме шаурмы.

«Ну что… Вы уже знаете… Не ожидали меня увидеть в шоу «МАСКА»? Это был ооооочень интересный и весёлый для меня опыт. Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке. Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске. Спасибо программе и отдельное спасибо Юлии Сумачёвой за приглашение в проект», — написала Медведева в социальных сетях.

После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.