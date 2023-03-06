Татьяна Тарасова рассказала, будет ли комментировать турнир шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о желании комментировать турнир шоу-программ.

«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду. Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не комментировала финал Гран-при России, несмотря на то что присутствовала на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна тем, как не расстраивается из-за санкций.