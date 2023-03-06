Евгения Медведева: досадно, что Регина Тодоренко не узнала меня в образе Шаурмы

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что ей было очень комфортно выступать в шоу «Маска» в образе Шаурмы, ведь наряд позволял ей чудить, танцевать и вести себя как ребёнок.

«Признаюсь, что Шаурма — это стопроцентное попадание. Она отражает меня. Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить. Я видела зрителей и жюри через маленькое окошко, которое было встроено в Шаурму. И именно поэтому Регина Тодоренко поняла, что я очень миниатюрная!

Маску снимать было абсолютно не обидно, а вот то, что моя коллега по одному из телевизионных проектов, Регина Тодоренко, не узнала меня, досадно. Безусловно, угадать кого-либо из участников шоу сложно, но возможно. Допустим, по каким-то физиологическим особенностям. Например, я маленькая, прыгучая, на мне тяжёлый костюм, значит, выносливая и, скорее всего, спортсменка.

Насколько сильно перевоплощалась? Я была максимально естественна, потому что не ставила цель скрываться, маскироваться. Возможно, я интонационно меняла голос на более низкий. Главным для меня было получить эмоции. Так и случилось: новый опыт, сцена, яркие номера!» — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.

Медведева и Тодоренко вместе участвовали в телепроекте «Ледниковый период».