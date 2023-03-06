Тренер Дудаков рассказал, насколько Валиева, Трусова и Щербакова были готовы к ОИ-2022

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал, насколько были готовы к Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.
В сезоне-2021/2022 все трое тренировались у Тутберидзе и представляли Россию на Играх в Пекине. Щербакова завоевала золото, Трусова – серебро. Валиева стала чемпионкой в команде, но эта медаль до сих пор не вручена из-за положительного допинг-теста Камилы, сданного на чемпионате России – 2022.
«Не разрывается ли сердце, когда три девочки выходят и претендуют на одну золотую медаль? Разрывается. Три девочки были готовы очень хорошо. За каждую переживаешь, у каждой есть свои плюсы. Кто-то в одном, кто-то в другом сильнее.
Возьмём если Аню Щербакову. Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдаёт максимум всегда. Характер? Да. Она всегда выдаёт лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании.
Саша, мне кажется, она бескомпромиссно идет вперёд, она всегда в атаке. Она идёт, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идёт, и всё… Безусловно, сильный характер. С Сашей разговаривали: «Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие. Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше.
Камила вообще в тот сезон была в форме. В идеальной форме. Но получилось, что получилось. Конечно, не справилась психологически. Если мы берём личные соревнования на Олимпийских играх», — сказал Дудаков в программе «Подкаст. Лаб».
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