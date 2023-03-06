Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер рассказал, как в группе Тутберидзе подводят фигуристок к многооборотным прыжкам

Тренер рассказал, как в группе Тутберидзе подводят фигуристок к многооборотным прыжкам
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в группе Этери Тутберидзе, поделился опытом подведения фигуристов к многооборотным прыжкам.

«Мы подводим, не только я, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, все участвуют в этом процессе, мы смотрим, что у спортсмена появился запас прыжка, хорошая скорость вращения. То есть если он чуть уплотнится, подольше себя поддержит в группировке, то выкрутит 3,5 оборота, от этого отталкиваемся. Смотрим, что входит в прыжок грамотно – ловит вертикальную ось без вывалов в ту или другую сторону. Тогда говорится, что да, спортсмен готов, давайте попробуем.

Чего не хватает, чтобы освоить многооборотный прыжок? Кому-то смелости, кому-то физических сил не хватает, у кого-то координационный момент. Ну и психология – кто-то боится и не может перешагнуть этот страх». — сказал Дудаков в программе «Подкаст. Лаб».

Валиева больше не лучшая? У Тутберидзе появилась ещё одна новая чемпионка Валиева больше не лучшая? У Тутберидзе появилась ещё одна новая чемпионка
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023