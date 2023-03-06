«Минус-старт — он у всех». Евгения Медведева — о срывах элементов фигуристами

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, почему в лучшие годы спортивной карьеры практически не срывала элементы.
Считалось, что у Медведевой нет проблемы минус-старта, когда в прокате не удаётся исполнить элементы, которые с лёгкостью делаются на тренировках.
«Я просто на тренировках делала в десять раз больше, чем нужно делать на стартах, поэтому у меня всё получалось. Минус-старт – он у всех. Если на тренировке делаешь в два, в три, в четыре раза больше, чем должен на старте, то старт кажется тебе более лёгким и как-то спокойнее. То есть одно на другое накладывается. Просто с возрастом уже невозможно в десять раз больше прыгать, кататься, поэтому срывы начались, это нормально», – сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Евтушенко live».
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