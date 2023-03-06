Роднина — о серебре Валиевой в финале Гран-при: нельзя это расценивать как конец карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина подвела итоги сезона для Камилы Валиевой.
16-летняя фигуристка проиграла два главных старта: стала второй на чемпионате России и в финале Гран-при России. Первый турнир выиграла Софья Акатьева, а второй – Аделия Петросян.
«Следующий сезон после Олимпиады – всегда тяжёлый. Нельзя это расценивать как конец карьеры. Этот сезон для всех очень тяжёлый. У нас нет чемпионатов Европы и мира. Плюс это сезон после Олимпиады. Вне спорта стресса тоже хватает. А про её дисквалификацию… Пусть никто не забегает вперёд. Дождёмся решения и будем разговаривать.
Что мне нравится в нынешнем катании Валиевой? Я не смотрю соревнования по фигурному катанию. Мне неинтересно. Нет того напряжения, нет того стимула. Не знаю, каково болельщикам. Ну, я и не совсем болельщик. Когда я и сама каталась, то в лучшем случае смотрела две последние разминки, и всё. В фигурном катании я не болельщик. А вот к другим видам спорта у меня иное отношение», — приводит слова Родниной «Спорт день за днём».
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