Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ «Русский вызов»

Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ лучших фигуристов «Русский вызов». Соревнования, которые пройдут в «Мегаспорте», начнутся 18 марта в 17:15 мск.

В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира. Продолжительность – от 2,5 до 3 минут, в остальном ограничений нет, ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам.

Призовой фонд турнира шоу-программ: 5 млн рублей за победу, 3 млн за второе место и 1 млн за третье. Также будут специальные номинации и приз зрительских симпатий.

Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов»

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

Камила Валиева

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Алина Загитова

Марк Кондратюк

Евгения Медведева

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Виктория Синицына и Никита Кацалапов

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Елизавета Туктамышева

Анна Щербакова

Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам

Софья Акатьева

Макар Игнатов

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Михаил Коляда

Андрей Мозалёв

Анна Погорилая

Елена Родионова

Евгений Семененко

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин