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Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ «Русский вызов»

Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ «Русский вызов»
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Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ лучших фигуристов «Русский вызов». Соревнования, которые пройдут в «Мегаспорте», начнутся 18 марта в 17:15 мск.

В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира. Продолжительность – от 2,5 до 3 минут, в остальном ограничений нет, ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам.

Призовой фонд турнира шоу-программ: 5 млн рублей за победу, 3 млн за второе место и 1 млн за третье. Также будут специальные номинации и приз зрительских симпатий.

Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов»

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
Камила Валиева
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Алина Загитова
Марк Кондратюк
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Виктория Синицына и Никита Кацалапов
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам

Софья Акатьева
Макар Игнатов
Матвей Ветлугин
Петр Гуменник
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
Михаил Коляда
Андрей Мозалёв
Анна Погорилая
Елена Родионова
Евгений Семененко
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

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