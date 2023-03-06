Александра Трусова приняла участие в мастер-классе известной танцовщицы

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в мастер-классе бывшей гимнастки Кристины Шмидт, известной по участию в различных телевизионных танцевальных проектах.

Заниматься танцами Трусова начала в апреле 2022 года в ответ на критику её катания, в котором прыжки превалировали над хореографией.

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого в новогодние праздники Александра выступала в шоу Евгения Плющенко. Позже Трусова снялась и с завершившегося накануне финала Гран-при России.