Евгения Медведева: с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от участия в шоу «Маска» в образе Шаурмы.

«Во-первых, хочу заметить, что с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки и тональность, в которой мне было бы комфортно исполнять те или иные музыкальные композиции. Могу сказать, что репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсерами: 50 на 50.

Не буду лукавить, мне бы очень хотелось, чтобы все увидели мой следующий номер. Это песня «Я не колдунья», которую исполняет Народная артистка России Надежда Кадышева. Но как случилось, так случилось!

В этом сезоне всё сошлось: я была свободна от других проектов, выступлений и поэтому с удовольствием откликнулась на приглашение принять участие! Мне было интересно побывать здесь, прочувствовать всю атмосферу, было правда весело!» — приводит слова Медведевой «Вокруг ТВ».