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Источник: у Романа Костомарова прогрессирует сепсис, возможны новые операции

Источник: у Романа Костомарова прогрессирует сепсис, возможны новые операции
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У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова прогрессирует сепсис, сообщает телеграм-канал Mash. Врачам не удаётся остановить заражение, ткани рук и ног спортсмена продолжают отмирать.

Костомаров, которому в феврале были ампутированы стопы и некоторые пальцы рук, начал постепенно выходить из медикаментозного сна, но полноценно в сознание пока не пришёл. Пока он только может с трудом реагировать на простые просьбы — приоткрыть рот или моргнуть. Полностью адекватного контакта с ним нет.

Фигурист, госпитализированный с тяжёлой пневмонией ещё 10 января, по-прежнему находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Специалисты считают, что нужно резать ещё выше, чтобы остановить заражение.

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