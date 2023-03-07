Авербух заявил, что 90 процентов информации о состоянии Костомарова выдумано

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о достоверности информации СМИ, касающейся состояния здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с тяжёлой пневмонией. По сообщениям СМИ, фигуристу были ампутированы стопы и некоторые пальцы рук, недавно его начали выводить из медикаментозного сна. В день рождения Романа его супруга Оксана Домнина призвала СМИ не беспокоить её и семью по вопросу здоровья мужа.

«Часть журналистов и блогеров услышали просьбу Оксаны Домниной. Хочу ещё раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьёзным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня, никто не располагает точными сведениями.

С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждём и надеемся, что наступит улучшение. Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях. Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».