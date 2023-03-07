Камила Валиева рассказала, какой суперспособностью хотела бы обладать

Серебряный призёр финала Гран-при России Камила Валиева поделилась мыслями о желаемой суперспособности.
«Хотелось бы по щелчку сразу быть собранной — чтобы сразу же был образ, макияж, причёска! Чтобы не нужно было на это тратить времени так много», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.
Также российская фигуристка ответила на вопрос, ездит ли она на метро.
«На самом деле очень редко. Но если нужно поехать на метро, если так будет быстрее — с удовольствием! У меня нет такого, что нет, не спущусь… Всё нормально. Сколько мы с мамой ездили на метро до катка, на работу, куда-то погулять.
Раздражает ли, если узнают на улице и подходят сфотографироваться? Если человек подошёл сфотографироваться, я стараюсь не отказывать, только если совсем куда-то спешу и не могу в данный момент».
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