Камила Валиева рассказала, какой суперспособностью хотела бы обладать

Серебряный призёр финала Гран-при России Камила Валиева поделилась мыслями о желаемой суперспособности.

«Хотелось бы по щелчку сразу быть собранной — чтобы сразу же был образ, макияж, причёска! Чтобы не нужно было на это тратить времени так много», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.

Также российская фигуристка ответила на вопрос, ездит ли она на метро.

«На самом деле очень редко. Но если нужно поехать на метро, если так будет быстрее — с удовольствием! У меня нет такого, что нет, не спущусь… Всё нормально. Сколько мы с мамой ездили на метро до катка, на работу, куда-то погулять.

Раздражает ли, если узнают на улице и подходят сфотографироваться? Если человек подошёл сфотографироваться, я стараюсь не отказывать, только если совсем куда-то спешу и не могу в данный момент».