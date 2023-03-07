Камила Валиева назвала самый запомнившийся образ в карьере
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о самом запомнившемся образе в карьере.
«Мне запомнился «Девочка на шаре» потому, что это был комбинезон с шортами. Для меня это было как-то странно, так как до этого я каталась только в платьях. И даже если были комбинезоны, то всегда были с юбкой. А здесь ещё сам образ такой интересный. Все образы запоминающиеся, но этот один из интересных.
На самом деле над всеми костюмами мы очень долго думаем. В прошлом году у меня было платье на короткую программу. Два старта я выступала в этом платье, в итоге мы его поменяли на другое, что стало более выигрышным вариантом. Всегда думаем много, и если хоть чуть-чуть не нравится, продолжаем искать наилучший вариант», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.
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