Камила Валиева назвала самый запомнившийся образ в карьере

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о самом запомнившемся образе в карьере.

«Мне запомнился «Девочка на шаре» потому, что это был комбинезон с шортами. Для меня это было как-то странно, так как до этого я каталась только в платьях. И даже если были комбинезоны, то всегда были с юбкой. А здесь ещё сам образ такой интересный. Все образы запоминающиеся, но этот один из интересных.

На самом деле над всеми костюмами мы очень долго думаем. В прошлом году у меня было платье на короткую программу. Два старта я выступала в этом платье, в итоге мы его поменяли на другое, что стало более выигрышным вариантом. Всегда думаем много, и если хоть чуть-чуть не нравится, продолжаем искать наилучший вариант», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.