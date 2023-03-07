Валиева: Тутберидзе давала советы, чтобы номер в образе Уэнсдей был красивым

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос об истории создания своего показательного номера в образе Уэнсдей Аддамс.
«Попробовать этот танец на льду предложила тренерам я. Они согласились, и мы поставили. Идея была такая, чтобы плюс-минус полностью повторить именно танец и костюм. Мы когда шили костюм, Этери Георгиевна дала свои советы, что сделать, чтобы он выглядел лучше, чтобы и чёткость линий была, и красота. В итоге мне понравилось, что получилось», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.
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