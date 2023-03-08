Этери Тутберидзе объяснила, почему пропустила вручение госнаграды за успехи на ОИ-2022

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему пропустила торжественную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, которая прошла в конференц-зале Олимпийского комитета России (ОКР). Ей должны были вручить орден Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).
«Я заболела. Буду ли получать орден в каком-то особом порядке? Нет, думаю, когда будет следующее награждение», — приводит слова Тутберидзе «Спорт-экспресс».
Отметим, что в воскресенье, 5 марта, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла финал серии Гран-при России-2022/2023, который состоялся в Санкт-Петербурге. Ещё одна воспитанница Тутберидзе Камила Валиева заняла второе место.
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