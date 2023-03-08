Евгения Медведева опубликовала кадры с чувственной фотосессии, посвящённой 8 Марта

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети. В Международный женский день фигуристка опубликовала кадры с чувственной фотосессии.
После Олимпиады 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
Во время последнего сезона шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдором Федотовым. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
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