Журанков — о Валиевой: не всякий мужик делает четверной тулуп так мощно, красиво

Комментатор Андрей Журанков высказался об исполнении четверного тулупа Камилы Валиевой, выполненного в рамках короткой программы в финале Гран-при России.
«Четверной тулуп Валиевой. Слава богу, что его начали обсуждать, и вот тут у меня вопрос к судьям. Ну, как вы можете ставить +3, +4 за такой четверной тулуп, дорогие судьи? Ну, как вы можете ставить за один четверной тулуп только один +5 и за другой четверной тулуп только один +5? Вот куда вы смотрите? Ну, как это? Упала на попу: -5. Сделала гениально: — +4. А на +5 кто? Господь Бог? Ну, как же так?
Это гениальный четверной тулуп! Это высота, это пролёт. Я больше хочу сказать, может, меня заклюют, но то, что Камила обрела новый вес и новую форму, это в положительную сторону сказалось на этом четверном тулупе. Эта мощь позволяет ей этот четверной тулуп делать, ну, я не знаю, не всякий мужик делает четверной тулуп так мощно, красиво и так полётно, как его делает Валиева. И почему там не +5 — я не понимаю», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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