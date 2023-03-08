Журанков — о победе Петросян в финале Гран-при: Абсолютно заслуженная победа

Комментатор Андрей Журанков высказался о победе Аделии Петросян в финале Гран-при России. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76 балла). Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева (241,61).
«Мы с чего вместе с Аделией начинали сезон? Аделия — это рекордсменка четверных риттбергеров. Два четверных риттбергера она делает. Аделия заканчивает сезон: четверной флип, четверной тулуп в каскаде, четверной тулуп отдельно и тройной аксель в короткой и произвольной программах. То есть это совершенно другое качество программы Аделии Петросян. И то, что она выигрывает финал Гран-при — это абсолютно заслуженная победа при таком прогрессе по сезону», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
- 8 марта 2023
-
19:27
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:36
-
18:17
-
17:45
-
17:30
-
17:04
-
16:41
-
16:35
-
16:20
-
15:20
-
14:53
-
14:25
-
12:54
-
12:35
-
12:07
-
00:26
- 7 марта 2023
-
22:46
-
21:40
-
19:39
-
19:31
-
17:40
-
16:48
-
16:38
-
16:25
-
15:44
-
10:52
- 6 марта 2023
-
22:23
-
22:08
-
21:57