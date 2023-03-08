Журанков — о победе Петросян в финале Гран-при: Абсолютно заслуженная победа

Комментатор Андрей Журанков высказался о победе Аделии Петросян в финале Гран-при России. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76 балла). Бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева (241,61).

«Мы с чего вместе с Аделией начинали сезон? Аделия — это рекордсменка четверных риттбергеров. Два четверных риттбергера она делает. Аделия заканчивает сезон: четверной флип, четверной тулуп в каскаде, четверной тулуп отдельно и тройной аксель в короткой и произвольной программах. То есть это совершенно другое качество программы Аделии Петросян. И то, что она выигрывает финал Гран-при — это абсолютно заслуженная победа при таком прогрессе по сезону», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».