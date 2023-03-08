Илья Авербух: тур «ЛП» проходит в поддержку Костомарова. Наша ледовая семейная история

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что тур «Ледниковый период» проходит в поддержку Романа Костомарова.

«Конечно, мы этот тур готовили давно. То, что происходит ситуация, с которой Роман сражается… Мы всесторонне поддерживаем ребят, эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно и тяжело, но поддерживая друг друга мы проходим этот этап. Гастрольный тур проходит в поддержку Ромы Костомарова. Это не сбор средств, не финансовая поддержка, не фонд — это наша ледовая семейная история, мы будем вместе с ней сражаться и побеждать.

Ящики для писем поддержки Костомарову на шоу Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе».

Я говорю о поддержке моральной, поэтому в каждом городе, где мы будем выступать, будут устанавливаться боксы, где все зрители могут пожелать роману выздоровления. Это очень важно для ромы и его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают их отца. Это отъединяет страну и объединяет нас. Что касается состояния, есть небольшие улучшения. держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний — как они держатся, как поддерживают Рому», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.