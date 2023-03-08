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Илья Авербух раскрыл имена семи фигуристов, которым поставит номера на турнир шоу-программ

Илья Авербух раскрыл имена семи фигуристов, которым поставит номера на турнир шоу-программ
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух раскрыл имена фигуристов, которым поставит номера на турнир шоу-программ «Русский вызов». Дебют соревнований состоится в «Мегаспорте». Старт запланирован на 18 марта в 17:15 мск.

Авербух выступил в роли хореографа для следующих фигуристов:

Алексей Ягудин
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
Михаил Коляда
Елизавета Туктамышева
Евгений Семененко
Анна Погорилая
Евгения Медведева.

В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира. Призовой фонд турнира шоу-программ: 5 млн рублей за победу, 3 млн за второе место и 1 млн за третье. Также будут специальные номинации и приз зрительских симпатий.

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