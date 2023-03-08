Евгения Медведева: на льду в костюме шаурмы? Да, ждите!

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева допустила выступление на льду в костюме шаурмы, а также рассказала, что держит себя в форме.
Напомним, что Медведева участвовала в шоу «Маска», где она снималась в костюме шаурмы.
«На льду в костюме шаурмы? Да, ждите! Я не певица, я вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще не могла ничем сверкнуть, только юмором. Вроде получилось. Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма. Ждите меня на льду в костюме шаурмы (смеется).
Турнир по шоу программам? Я пока что катаюсь, тренируюсь выступаю, и по поводу шоу-турнира распространяться не очень хочу. Но держу себя в форме», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.
- 8 марта 2023
-
19:27
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:36
-
18:17
-
17:45
-
17:30
-
17:04
-
16:41
-
16:35
-
16:20
-
15:20
-
14:53
-
14:25
-
12:54
-
12:35
-
12:07
-
00:26
- 7 марта 2023
-
22:46
-
21:40
-
19:39
-
19:31
-
17:40
-
16:48
-
16:38
-
16:25
-
15:44
-
10:52
- 6 марта 2023
-
22:23
-
22:08
-
21:57