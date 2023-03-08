Евгения Медведева: на льду в костюме шаурмы? Да, ждите!

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева допустила выступление на льду в костюме шаурмы, а также рассказала, что держит себя в форме.

Напомним, что Медведева участвовала в шоу «Маска», где она снималась в костюме шаурмы.

«На льду в костюме шаурмы? Да, ждите! Я не певица, я вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще не могла ничем сверкнуть, только юмором. Вроде получилось. Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма. Ждите меня на льду в костюме шаурмы (смеется).

Турнир по шоу программам? Я пока что катаюсь, тренируюсь выступаю, и по поводу шоу-турнира распространяться не очень хочу. Но держу себя в форме», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.