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Журанков — о сложности программ фигуристок: четвёртый ультра-си у девочек — уже на грани

Журанков — о сложности программ фигуристок: четвёртый ультра-си у девочек — уже на грани
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Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о сложности программ фигуристок.

«Мы же говорили, сколько надо делать ультра-си, и пришли к определённой норме. Вот Петросян: четверной флип, четверной тулуп — двойной аксель, а четверной тулуп отдельный уже тяжело, уже с ошибкой на -2, -4. И тройной аксель вообще уходит. То есть на самом деле три ультра-си — это золотая середина. Четвёртый у девочек — это уже на грани: выехал — не выехал, ошибка, падение. Камила вот делает два четверных тулупа, Туктамышева делает два тройных акселя, Горбачёва делает два четверных сальхова. И программа не теряется, программа цельная», — сказал Андрей Журанков.

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».

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