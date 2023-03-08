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Фигурист Александр Галлямов рассказал, почему пока не оформил Fan ID

Фигурист Александр Галлямов рассказал, почему пока не оформил Fan ID
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Олимпийский чемпион в командном турнире, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, рассказал, оформил ли себе Fan ID. Александр не раз признавался, что является футбольным фанатом.

«Fan ID не оформил. У нас тренер, который по прыжкам работает в клубе, рассказывал, как он всё это делал, ходил в МФЦ. Немножечко меня ввели в курс дела, но всё-таки хочется посмотреть футбол вживую, по телевизору, конечно, интересно, но вживую гораздо круче. Уже жду, чтобы мы сходили на стадион наконец-то посмотреть после зимней паузы», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалёва.

Ранее Галлямов и Мишина заняли второе место в финале серии Гран-при России, который прошёл в Санкт-Петербурге.

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