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Алина Загитова поделилась свежими фотографиями и поздравила женщин с 8 марта

Алина Загитова поделилась свежими фотографиями и поздравила женщин с 8 марта
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала свежие кадры с фотосессии и написала поздравления в честь Международного дня женщин.

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.

В последнем сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» 20-летняя Загитова вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой была одной из ведущих.

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