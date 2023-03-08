Алина Загитова поделилась свежими фотографиями и поздравила женщин с 8 марта
Поделиться
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала свежие кадры с фотосессии и написала поздравления в честь Международного дня женщин.
Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.
В последнем сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» 20-летняя Загитова вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой была одной из ведущих.
Комментарии
- 8 марта 2023
-
19:27
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:36
-
18:17
-
17:45
-
17:30
-
17:04
-
16:41
-
16:35
-
16:20
-
15:20
-
14:53
-
14:25
-
12:54
-
12:35
-
12:07
-
00:26
- 7 марта 2023
-
22:46
-
21:40
-
19:39
-
19:31
-
17:40
-
16:48
-
16:38
-
16:25
-
15:44
-
10:52
- 6 марта 2023
-
22:23
-
22:08
-
21:57
Партнерский контент