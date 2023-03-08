Максим Ковтун: я бы даже поучаствовал в шоу Татьяны Тарасовой на YouTube

Многократный призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун высказался о перспективах создания на YouTube шоу от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Если Тарасова хочет создать шоу на YouTube — это здорово. Я бы с удовольствием смотрел выпуски, потому что на YouTube не будет никаких телевизионных рамок. Татьяна Анатольевна может очень интересно рассказывать о фигурном катании — это 100% было бы интересно многим. Я бы даже поучаствовал», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее Тарасова была отстранена от комментирования финала Гран-при России. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна этим, но не расстраивается из-за санкций.
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