Журанков назвал качество, которое делает Кондратюка спортсменом высокого уровня

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» назвал качество, которое делает Марка Кондратюка спортсменом высокого уровня.
«Это то редкое качество, когда творческий, эстетически интересный спортсмен обладает таким характером. Чаще всего в истории фигурного катания у великих артистов характера не доставало. Всё-таки артистическая, творческая натура где-то не даёт сработать — эта история тянется много десятилетий. Но для меня произвольная программа Марка… Я очень переживал за него, потому что понимал, что невозможно быть функционально готовым, чтобы откатать четыре минуты с таким набором. Но я хочу сказать: как он цеплялся, как он боролся! Мне то у него нравится, что он борется за элементы, но в этой борьбе за элементы он не забывает про эстетику своей программы. Именно это делает Марка таким спортсменом, который может бороться на высоком уровне. Прям браво!» — сказал Андрей Журанков.
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