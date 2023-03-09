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«Топовый сквад». Евгения Медведева опубликовала селфи с Трусовой и Кондратюком

«Топовый сквад». Евгения Медведева опубликовала селфи с Трусовой и Кондратюком
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Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях забавное селфи с другими российскими фигуристами – Александрой Трусовой и Марком Кондратюком.

«Фоточка», — подписала снимок Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Кондратюк сделал репост фото со словами «Топовый сквад» и эмодзи «огонь».

После Игр 2018 года Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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