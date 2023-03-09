Медведева — о проведении мастер-классов: крутой опыт! Для меня это тоже стало уроком

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала завершение серии мастер-классов по фигурному катанию на катке ВДНХ.

«Серия наших мастер-классов на ВДНХ завершилась — это был очень прикольный и крутой опыт! Погода нас, конечно, иногда испытывала, но люди всё равно приходили кататься: и в метель, и в оттепель, и даже в морозные дни. Это приятно и радует. Надеюсь, что за каждые 45 минут мастер-классов я смогла поделиться с участниками чем-то интересным и новым. Для меня это тоже стало уроком. Думаю, я научилась объяснять более доступно, более понятно. Ведь любой человек в состоянии понять какие-то простые правила, но самое главное — объяснить их не научным способом, а на доступном языке. В основном на мастер-классы приходили суперфанаты фигурного катания.

Были случаи, когда ребята могли делать какие-то плюс-минус сложные элементы, но в основном это начальный уровень, что у взрослых, что у детей. Поэтому я старалась максимально просто объяснить базовую составляющую фигурного катания, что коленки нужно сгибать, руки нужно держать в стороны, потому что от этого будет легче, и под конец мастер-класса люди понимали, что это совсем не сложно. Мне кажется, у нас всё получилось!» — приводит слова Медведевой пресс-служба ВДНХ.