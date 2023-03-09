Елена Вайцеховская: будет жаль, если шоу-турнир перетечёт в формат «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о турнире по шоу-программам «Русский вызов», проводимом Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Лучший шоу-формат спортивных соревнований (ну после Олимпийских игр, конечно) был реализован в своё время двукратным олимпийским чемпионом Диком Баттоном. Именно он придумал идею профессиональных чемпионатов мира, где стыковал несоединимых, на первый взгляд, соперников. Например, Катарину Витт, Оксану Баюл и Катю Гордееву. Брайана Бойтано и Илью Кулика. Людмилу Белоусову/Олега Протопопова и Тай Бабилонию/Рэнди Гарднера (была такая пара, чуть было не выигравшая у Родниной/Зайцева в 1980-м).

На нескольких таких чемпионатах я была единственным журналистом от России, довольно много об этом писала и тогда ещё отметила для себя идею, которая, собственно, и позволила Баттону реализовать это уникальное соперничество. Он назвал одну из двух программ артистической, ограничив в ней количество прыжков и позволив участникам минимальное использование реквизита — плащей, головных уборов, тёмных очков, мячиков для жонглирования и прочей мелочёвки.

При этом действо оставалось спортом самого высокого уровня. Судили соревнования исключительно олимпийские чемпионы по фигурному катанию, и в этом тоже был глубокий смысл: профессиональное признание наиболее ценно, когда тебя выводят в лидеры те, кто сам достигал максимальных высот в той же самой профессии.

Профессиональные чемпионаты, продержавшись 25 лет, перестали существовать в 2002-м, и с тех пор ничего подобного в фигурке не проводилось. Поэтому, собственно, с таким интересом фигурнокатательная общественность восприняла идею провести турнир по шоу-программам. Да и задумка прекрасная. Тем более что Россия — едва ли не единственная на текущий момент страна, которая может себе позволить набрать чемпионский состав во всех четырёх видах программы, причём с запасом, и не менее звёздную судейскую панель.

Если шоу-турнир плавно перетечёт в формат «Ледникового периода» (а отсутствие мало-мальски внятных правил пока говорит именно об этом), лично мне будет очень жаль», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.