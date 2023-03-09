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Стал известен призовой фонд турнира по шоу-программам «Русский вызов»

Стал известен призовой фонд турнира по шоу-программам «Русский вызов»
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Стал известен призовой фонд турнира по шоу-программам «Русский вызов», проводимого Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Турнир пройдёт 18 марта.

Призовой фонд (среди всех участников)
Первое место — 5 млн рублей.
Второе место — 3 млн рублей.
Третье место — 1 млн рублей.

Приз зрительских симпатий
1 млн рублей для всех трёх категорий (женское одиночное, мужское одиночное, спортивные пары / танцевальные дуэты). Призовой фонд распределяется между победителями поровну.

Специальный приз от каждого члена жюри
500 тыс. рублей для каждого специального приза.

В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира.

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