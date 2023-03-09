Среди судей турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием

Стал известна система судейства турнира по шоу-программам «Русский вызов», проводимого Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Турнир пройдёт 18 марта.

В состав жюри будут приглашены профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах. При выборе членов жюри предпочтение отдается профессионализму, а не медийности.

В жюри не будут входить судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и специалисты, связанные профессионально с фигурным катанием. Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира.

Каждый член жюри выставляет баллы за два компонента, а именно за композицию и представление, по действующей на текущий сезон системе баллов ISU, по десятибалльной шкале с шагом в четверть балла.