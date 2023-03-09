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Самая титулованная фигуристка мира выступила против участия россиян в ОИ-2024

Самая титулованная фигуристка мира выступила против участия россиян в ОИ-2024
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду канадка Тесса Вирту вместе с 41 бывшим канадским олимпийским спортсменом раскритиковали Национальный олимпийский комитет страны (COC) за поддержку Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе возможного возвращения россиян на международные соревнования.

«Мы осуждаем заявления COC, поддерживающие возможность участия россиян и белорусов в нейтральном статусе на Олимпиаде 2024 года в Париже. Отстранение от международных соревнований — это не просто отказ в допуске к турнирам из-за паспорта, это протест против происходящего в мире и признание роли международного спорта в геополитике», — говорится в заявлении спортсменов, текст которого приводит AP News.

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